Muş’ta 10 köy ve 21 mezranın yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta kar yağışı özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz etkiliyor. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları tekrar ulaşıma açmak için 2500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde çalışma başlattı.

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