Köy okulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Çayırdere Köyü İmam Hatip Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin en ücra köylerinde bilim ve teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, aldığı programlarla da geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor. Bilim, teknoloji ve yeniliğe yönelik destekleriyle köylerde yaşayan çocuklara alan açan TÜBİTAK, aynı zamanda köylerde başarılı bilim insanlarının yetişmesine olanak sağlıyor. Bu çerçevede Malazgirt ilçesine bağlı Çayırdere Köyü İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda velinin katıldığı sergide, bir birinden güzel projelerle misafirlerden tam not aldı.

Çayırdere köyünde yaşayan ortaokul öğrencisi Rojin Yabansu TÜBİTAK sayesinde hayalini gerçekleştirdiği için sevinçli olduğunu beliterek, “Bugün burada birçok proje yaptık. Aslında bunu her zaman yapmamız gerekiyor ki, bizde ileride bilim insanı olalım. Kendimizi sürekli aşağıda görmemeliyiz. Bizlerin de her şeyi yapabilmemiz gerektiğini herkese göstermemiz gerekiyor. Hep kadınlar bir şey yapamaz diyorlar. Ben bugün burada bir robot yaptım ve çok beğendiler. Aslında hiç kimse kadınları böyle görmemeli. Sürekli bir şeyler yapabiliyoruz dersek yaparız ve başarabiliriz. Çalışır ve çabalarsan aslında bunları yapabiliriz” dedi.

“Kız çocuklarını okula gönderin”

Ailesinin kendisini çok zor şartlarda okuttuğunu dile getiren Yabansu, “Ailem, Oku kendini kurtar diyor. Büyüdüğünde büyük bir insan olduğunda okumakta zorluk yaşayan, maddi sıkıntı yaşayan insanlara yardım et diyorlar. Ben buradan okumayan kızlara seslenmek istiyorum. Okusunlar, bir meslek sahibi olsunlar. Çünkü okumak, çok güzel bir duygu. Mesleğimizin ilk adımlarına buradan başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

