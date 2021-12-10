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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer’den Engelliler Derneğine ziyaret

İHA

Kaymakam Demirer’den Engelliler Derneğine ziyaret

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.
Engelliler Derneği ziyaretinde konuşan Kaymakam Demirer, engelli vatandaşların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Sizlere elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya çalışacağız" dedi.
Kaymakam Demirer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt ise " Kaymakamız her daim bizlerle ilgileniyor. Ziyaretleri bizleri hayli memnum etti. Kendisine dernek üyeleri adına çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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