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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`HuzurMuş´ uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

DHA

`HuzurMuş´ uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ´ta, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 92 polisin katıldığı `HuzurMuş´ uygulamasında 8 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muş´ta, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu´nun talimatıyla başlatılan `HuzurMuş´ uygulaması, devam ediyor. Hürriyet Polis Merkezi Amirliği önünde bir araya gelen 92 polis memuru, kent genelinde uygulama yaptı. Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Kale ve Muratpaşa Mahallesi´nde görev alan ekipler, durdurdukları şüpheli şahısların kimlik sorgulamasını yapıp, üst araması yaptı. Dron ile havadan takip edilen uygulamada, metruk binalar ile alanlar didik didik arandı. Narkotik köpeğinin de eşlik ettiği uygulamada trafik ekipleri ise durdurdukları araçların kontrolünü yapıp, sürücüleri alkol testinden geçirdi.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Bugün akşam saat 20.00´de başlayan `HuzurMuş´ uygulamasında 8 şahıs hakkında narkotik madde kullanımı suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 15 gram toz esrar (kubar), iki paket halinde 1.87 gram esrar maddesi, 0.19 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 1.17 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp malzemesi ele geçirildi. Ayrıca 4 ayrı şahısta 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. 155 şahsa kimlik kontrolü yapan polis, 63 aracı aradı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-12-11 23:15:23

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