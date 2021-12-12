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Muş’ta sıcak hava besicilerin yüzünü güldürüyor

İHA

Muş’ta sıcak hava besicilerin yüzünü güldürüyor

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürüyor.
Kentte hava sıcaklığı kırsal kesimde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşları sevindiriyor. Yemden tasarruf eden besiciler, havanın yağışsız ve güneşli geçmesini en iyi şekilde değerlendiriyor. Hayvanlarını merada otlatmaya devam eden besiciler, yemden büyük ölçüde tasarruf sağlıyor.
Yeşilova beldesinde besicilik yapan vatandaşlardan Gıyasettin Gültekin, aralık ayı ortasına yaklaşılmasına rağmen hayvanları halen dışarıda otlattıklarını söyledi. Karın geç yağmasının kendileri açısından sevindirici olduğunu anlatan Gültekin, “Ne kadar geç yağarsa hayvanlarımızı o oranda dışarıda otlatabiliriz. Geçen yıl kış çok erken başlamıştı. Bu yıl hava sıcak ve güneşli geçiyor. Böyle devam ederse hem yemden hem de ot ve samandan tasarruf ediyoruz. Kar yağdığı an itibariyle hayvanlarımızı içeri almak zorunda kalıyoruz ve yaklaşık 5 ay süre ile günde 2 defa yem vererek besliyoruz. Bu açıdan kar ne kadar geç yağarsa bizim için sevindiricidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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