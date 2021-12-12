Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı

DHA

Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta yer alan Muş´un iki takım oyuncuları arasında kavga çıkarken, takım tarafları arasında da sözlü tartışma yaşandı. Takım antrenörleri arasında da tartışmaların yaşandığı olaylar, polis ekiplerince güçlükle önlendi.
Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta yer alan Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor, karşı karşıya geldi. Muş Şehir Stadyumu'nda oynanan ve maç öncesi dostluk mesajları verilen karşılaşmanın 2´nci dakikasında 1984 Muşspor, Yağiz Küçük´ün gölüyle 1-0 öne geçti. 4´üncü dakikada Muş Belediyespor, Azem Yavuz´un gölüyle skoru 1-1´lik beraberliğe getirmeyi başardı. 43´üncü dakikada 2´nci gölünü atan 1984 Muşspor, ilk yarıyı 2-1´lik skorla önde kapattı. İkinci yarının 77´nci dakikasında skoru 2-2 beraberliğe getiren Muş Belediyespor, 83´üncü dakikada yeniden 1984 Muşspor´un baskıları sonucu 3-2´lik skorla yenik duruma düştü. Son dakikalarda iyice gergin anların yaşandığı karşılaşmada, 90+10´uncu dakikada Muş Belediyespor bir gol daha atarak, 3-3´lük skorla durumu beraberliğe getirdi.
Beraberlik skoruyla bitiş düdüğünün çalmasıyla, tribün ve saha içerisinde gergin anlar yaşanmaya başlandı. Karşılaşmayı yöneten hakemler polis ekiplerinin yardımıyla sahadan çıkarılırken, iki takımın sporcuları arasında arbede yaşandı. Oyuncalar arasındaki sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, tribün içerisindeki bazı taraftarlar arasında da gergin anlar yaşandı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, tribün ve saha içerisinde olayları güçlükle önledi. Stadyumdan ilk olarak taraftarlar uzaklaştırıldıktan sonra, Muş Belediyespor oyuncuları ve daha sonrasında 1984 Muşspor oyuncuları güvenlik önlemleri altında sahadan çıkarıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İki takım oyuncularından detay
-Kardeşlik mesajı verilmesinden detay
-Karşılaşmanın başlamasından detay
-Karşılaşmada yaşanan tartışmalardan detaylar
-Tribün içerisindeki tartışma anından detaylar
-Saha içerisindeki ve dışındaki tartışma anlarından detaylarDHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-12-12 16:36:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta sıcak hava besicilerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Muş’ta sıcak hava besicilerin yüzünü güldürüyor
`HuzurMuş´ uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER `HuzurMuş´ uygulamasında uyuşturucu madde ele ...
Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende
YEREL HABERLER Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende
Malazgirtli Yazar Yalçınkaya ikinci şiir kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Malazgirtli Yazar Yalçınkaya ikinci şiir kitabını ...
Muş’ta 31 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 31 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Kaymakam Demirer’den Engelliler Derneğine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den Engelliler Derneğine ziyaret
Köy okulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Köy okulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı
Kaymakam İlidi, sanayi esnafının taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi, sanayi esnafının taleplerini dinledi
Muş’ta 10 köy ve 21 mezranın yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 10 köy ve 21 mezranın yolu ulaşıma kapandı
Kaymakam Güder kütüphane açılışı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Güder kütüphane açılışı yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.