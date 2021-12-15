Muş Alparslan Üniversitesinden öğrencilere ‘Harput müziği’ konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Alparslan Üniversitesinden öğrencilere ‘Harput müziği’ konseri

İHA

Muş Alparslan Üniversitesinden öğrencilere ‘Harput müziği’ konseri

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) ile Fırat Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik “Harput müziği” konseri verildi.
1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Vali Yardımcısı Hasan Taş, MAUN Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Enver Kıvanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından verilen konserde Türk halk müziği ile türküler seslendirildi.
Konserle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, “Uzun bir süredir pandemi gündemdeydi. Bundan dolayı çok etkinlik düzenleyemiyorduk. Artık öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bizlerde bu tür etkinliklere hız kazandırmak ve öğrencilerimizle ilgili faaliyetleri artırmak amacıyla organizasyonlara başlamış olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'dan kaçıp teslim oldu; eylem yapan ailelere destek verdi
YEREL HABERLER PKK'dan kaçıp teslim oldu; eylem yapan ailelere ...
PKK terör örgütünün elinden kaçan gençten evlat nöbetindeki annelere destek Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 24’e yükseldi PKK terör örgütünden kaçan Ö.S.: “PKK cezaevinde her türlü işkenceyi gördüm” “Suriye’de, Kamışlı’da her türlü ırk var, Ermeni’si var, Alman’ı var” “İşkencelerden psikolojim bozuldu” “Sizin için yanan burada gördüğünüz anne ve babalar” “Dağda ayaklarım zincirdeydi ve 8 kişi beni döverek hücreye soktu” “Bana 3 ay boyunca yemek verilmedi” “Ben onlara katılmadım bu da PKK’ya dert olsun” “Orada cinsel ilişki var, ben kendi gözümle gördüm”
YEREL HABERLER PKK terör örgütünün elinden kaçan gençten evlat ...
Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği
YEREL HABERLER Muş polisinden çocuklara sinema etkinliği
Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler Türkiye’nin turizmine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler Türkiye’nin ...
Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş ...
Polisten ‘kış lastiği’ denetimi
YEREL HABERLER Polisten ‘kış lastiği’ denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.