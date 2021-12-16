Rahatsızlanan 2 kişi, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ ve Bitlis´te iki hasta, yolu kapatan kar ve tipi nedeniyle jandarma helikopteriyle alınarak hastaneye ulaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Muş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yolgözler köyü ile Bitlis´in Başmaklı köyünde rahatsızlanan iki hastaya kar ve tipi nedeniyle yollar kapanınca sağlık ekipleri ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Jandarma helikopteriyle bölgeden alınan hastalar, Bitlis Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri, Twitter hesabından, "En zor anınızda, gece gündüz yanınızdayız" başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımda, "Jandarma havacılarımız, Muş ve Bitlis'te ikamet eden iki hasta vatandaşımızın, helikopter ile Bitlis Devlet Hastanesi´ne sevkini gerçekleştirdi" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-12-16 13:50:58
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