Muş’ta 17 köy ile 24 mezra yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar yağışı ve soğuk hava kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy ve 24 mezra ile ulaşım kesildi. Çalışma başlatan Muş İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.