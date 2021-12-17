Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile okul ziyaretinde bulundu

Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesine giden Kaymakam Demirer, korona virüs tedbirleri ve okulun fiziki yapısı konusunda incelemelerde bulundu. Demirer, bir araya geldiği öğrencilerden maske mesafe ve hijyen konularına uymalarını da istedi.

Okul idarecileri ile öğretmenlerden okulun fiziki yapısı ve yüz yüze eğitim süreci hakkında bilgi alan Demirer, salgın nedeniyle eğitim öğretimde farklı bir sürecin yaşandığını belirtti. Demirer, "İlçede yüz yüze eğitim veren tüm okullarda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sağlığı için her türlü tedbir alındı. Kış ayları içinde olduğumuz için okullarımızın fiziki yapısını önemsiyoruz. Öğrencilerimize okulda ve pansiyonlarda sorun ve sıkıntı yaşayıp yamadıklarını soruyoruz. Çok şükür ilçemizde hiçbir okulumuzda ısınma sıkıntısı yok. Pansiyonlarımızda da yemek, barınma ve ısınma sıkıntısı yaşamıyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle ve aşılama çalışmaları ile en kısa zamanda virüsten kurtulacağız" diye konuştu.

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