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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer imamlarla bir araya geldi

İHA

Kaymakam Demirer imamlarla bir araya geldi

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer, ilçede imamlık yapan müftülük personeliyle istişare toplantısı yaptı.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Diyanet Vakfı Gençlik Merkezinin toplantı salonunda imamlarla bir araya gelerek, vatandaşlarla iletişimin ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Demirer, "Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Müftülüğümüz tarafından verilmekte olan hizmetlerin ve faaliyetlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş’ın da katıldığı toplantı, imamların söz alarak görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.

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