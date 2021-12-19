Muş'ta 63 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 2 günden bu yana kar yağışının etkili olduğunu ve 63 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Yentür, "Karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Kapalı köy yollarımızı bir an önce açacağız" dedi.

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