Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı

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Muş’ta haber takibi için yola çıkan gazetecileri taşıyan otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.

Muş’ta görev yapan gazeteciler, yoğun kar yağışının yaşandığı merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyü yolunda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kez yoldan çıkan araç son olarak şarampole düştü. Gazetecilerin kendi imkanıyla iterek çıkarmaya çalıştığı araç, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

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