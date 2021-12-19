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Muş’ta tipide yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

İHA

Muş’ta tipide yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Muş’ta etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle yolda 10 araç içerisinde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.
Merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, Muş’tan Bostankent köyüne dönüş sırasında kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi. İl Özel İdare ekiplerinin yolu açtığını kaydeden Tekin, “Yollarımız şu anda açıldı ve köye gideceğiz. Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor” dedi.
İstanbul’dan köyüne dönen Bayram Tekin de kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, “Sağ olsun İl Özel İdare ekipleri yardımımıza geldi ve yolu açtı. Allah eksikliklerini vermesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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