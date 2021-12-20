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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta lapa lapa kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Muş’ta lapa lapa kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu

Muş’ta etkili olan lapa lapa kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüşürken, kent merkezinde ise renkli görüntülerin oluşmasına sahne oldu. Lapa lapa yağmaya başlayan kar, yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşı sevindirdi. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı kent merkezinde, bazı vatandaşlar da karı ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

“Karı çok özlemiştik”
Mevsimin ilk karının yağmaya başladığını anlatan vatandaşlardan Hasret Erim, “Şu an lapa lapa, harika bir şekilde kar yağıyor. Çok renkli fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Çok güzel bir duygu. Karı çok özlemiştik. Uzun süredir kuraklık yaşanıyordu. Karın yağması bizi sevindirdi” dedi.

“Karın yağması sevindirici”
Vatandaşlardan Ali Balci de, daha önce yüksek kesimlere yağan karın şu anda şehir merkezine yağdığını belirterek, “Karın yağması sevindirici çünkü barajlarımız boşalmıştı. İnşallah barajlarımızdaki su doluluk oranı yükselir. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Kar yağışı yüksek kesimlerdeki köylerimizde ulaşım sorunu yaşatabilir” diye konuştu.

“Kar gördüğüm için mutluyum”
Karı sık sık görmediğini anlatan Sıla Deniz Gökalp ise şöyle konuştu:
“Adıyaman’da yaşadığım için kar yok, nadiren görüyoruz. Burada daha fazla kar gördüğüm için mutluyum. Güzel görüntüler ortaya çıkmış durumda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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