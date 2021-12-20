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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta kar yağışı; 124 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA

Muş'ta kar yağışı; 124 köy yolu ulaşıma kapandı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 124 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışının beyaza bürüdüğü kentte sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Merkez ve ilçelerde de kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkeze bağlı 50, Varto'ya bağlı 60, Korkut'a bağlı 12, Malazgirt'e bağlı 2 köye ulaşım kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yetkililer, kapanan köy yolu sayısının artabileceğini belirtti. Muş Belediyesi'nin kar timleri de kent genelinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için harekete geçti.
VALİLİKTEN KAR UYARISI
Bu arada Muş Valiliği de kar yağışı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde beklenen kar yağışının, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Hakkari ve Bitlis il geneli, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm.) şeklinde Salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral
2021-12-20 15:11:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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