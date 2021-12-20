Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitime kar tatili

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitimöğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Muş Alparslan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü üniversitede eğitimöğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İdari hizmetlerin devam edeceği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.