Muş´ta, okullar salı günü tatil



Muhammet Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 21 Aralık 2021 Salı günü İl genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-12-20 23:19:47



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