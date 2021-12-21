Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu trafiğe kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu trafiğe kapandı

İHA

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu trafiğe kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle MuşKulpDiyarbakır karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesiyle yolun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda geçitte mahsur kalan sürücülere jandarma ve Kızılay'dan destek
YEREL HABERLER Karda geçitte mahsur kalan sürücülere jandarma ve ...
Kendi imkanıyla okuma yazma öğrenen engelli kadın 2'nci şiir kitabını hazırlıyor
YEREL HABERLER Kendi imkanıyla okuma yazma öğrenen engelli kadın ...
Muş'ta 115 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Muş'ta 115 köy yolu kardan kapandı
Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı
Muş´ta, okullar salı günü tatil
YEREL HABERLER Muş´ta, okullar salı günü tatil
Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitime kar tatili
Karın ağırlığına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Karın ağırlığına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine ...
Muş´ta 15´i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Muş´ta 15´i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı
Muş´ta 15´i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Muş´ta 15´i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı
Muş’ta kar tatili
YEREL HABERLER Muş’ta kar tatili
Muş'ta kar yağışı; 124 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş'ta kar yağışı; 124 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta kar yağışı; 124 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş'ta kar yağışı; 124 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta lapa lapa kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Muş’ta lapa lapa kar yağışı renkli görüntüler ...
Doğu'da besicilerin “kara kış” kabusu başladı Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER Doğu'da besicilerin “kara kış” kabusu başladı Muş’ta ...
Muş’ta 58 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip
YEREL HABERLER Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Muş’ta tipide yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş’ta tipide yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü
YEREL HABERLER Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü
Muş'ta 63 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş'ta 63 köy yolu ulaşıma kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.