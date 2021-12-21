Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu trafiğe kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle MuşKulpDiyarbakır karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesiyle yolun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.