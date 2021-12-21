Muş-Güroymak karayolu ulaşıma kapatıldı

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Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle MuşBitlisGüroymak karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, MuşBitlisGüroymak karayolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikameti yönünde araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verilmeyeceği ifade edildi.

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