Malazgirt’te kar tatili

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve köylerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine fazla yağmayan kar, köy yollarında ulaşımı etkilemesi üzerine Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık 2021 Çarşamba günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 22 Aralık 2021 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Malazgirt Özel İdare ekipleri, Karayolları 116 Bölge Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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