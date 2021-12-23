Karda aç kalan saksağan, eşeklerin başına bela oldu

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Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken saksağanın köydeki eşeklerin başına bela olması, ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.

Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava özellikle doğada yaşayan yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze 42 kilometre mesafedeki Ağartı köyünde aç kalan saksağan, eşeklerin üzerindeki böcekleri yiyebilmek için sırtlarından inmiyor. Eşekler tepinmesine rağmen sırtlarında böcek aramaya devam eden saksağan, gülümseten görüntüler oluşturdu.

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