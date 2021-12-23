Muş'ta trafik levhalarının kara gömüldüğü yol, ulaşıma açıldı



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)KAR kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ve trafik uyarı ile yön levhalarının kara gömüldüğü Muş-Kulp-Diyarbakır yolu, ekiplerin zorlu mesaisi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş´ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle seyahat güvenliği açısından geçici olarak ulaşıma kapatılan Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda ekipler, yoğun çalışma yürüttü. Karın geçit vermediği yolda, salı gününden bu yana karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 113´üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede güçlükle ilerleyebildi. Trafik uyarı ve yön levhalarının kara gömüldüğü yoldaki kar engelini kaldırmak için mücadele veren ekipler, zaman zaman kar yağışı ve tipinin etkisiyle çalışmalarını yürütmekte zorlandı. 2 gün boyunca karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, temizledikleri kara yolunu yeniden ulaşıma açtı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-12-23 09:31:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.