Muş’ta 39 köy yolu ulaşıma kapalı

Muş’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 4 gün boyunca yağan karın ardından etkili olmaya başlayan soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 39 köy yolunu açmak için gece gündüz aralıksız çalışıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 12, Varto’da 18, Korkut’ta 8 ve Hasköy’de 1 köy olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Yentür, yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

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