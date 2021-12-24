Muş’ta 16 köy yolu ulaşıma açıldı

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Muş’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 39 köy yolundan 16’sı yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 5 günden bu yana aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 23 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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