Muş’taki gazetecilere drone eğitimi

Muş’ta, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmekte olan 4 günlük drone eğitimi başladı.

Muş Şoförler Odasının konferans salonunda 2427 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan kurs, İHA eğitmeni Gürhan Ünses tarafından verilmeye başlandı. 30 kursiyerin kayıt yaptırdığı kursun ilk dersi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tanıtımı ve İHA kayıt işlemleriyle sürdürülüyor. Kurs sonunda başarı elde edecek olan katılımcılar, İHA1 Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazanacak.

Kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, talep üzerine kentte görev yapan gazetecilere drone eğitimi verilmeye başlandığını söyledi. Her geçen gün teknolojinin geliştiğine vurgu yapan Özbey, "Cemiyet olarak proje hazırladık. Projemiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Bugün itibariyle eğitime başladık. Drone artık hayatımıza girmeye başladı. Bizlerde gazeteci arkadaşlarımızın drone ehliyetinin olmasını istedik. Günümüzde teknoloji çok hızlı gelişmekte. DAKA yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

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