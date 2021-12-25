Tandırda yanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mevlüt, sporla hayata tutundu



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta 3 yaşında tandıra düşüp yaralandıktan sonra yüzde 50 bedensel engelli kalan Mevlüt Erdenci (22), basketbolla hayata tutundu. 9 yıl önce başladığı basketbolda Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na seçilen Erdenci, "Basketbol hayatımı değiştirdi" dedi.

Kent merkezinde yaşayan Mevlüt Erdenci, 3 yaşındayken ekmek pişirilen tandıra düştü. Vücudunda yanıklar oluşan Erdenci'nin, tedavisinin ardından el ve ayaklarında sorun oluştu. Yaşı ilerledikçe yürümekte sorun yaşayan ve tedavisi için haftanın belirli günleri havuza giderek egzersiz yapan Erdenci, 9 yıl önce Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncularıyla tanıştı. Kulüpte basketbol oynamaya başlayan Erdenci, kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncusu oldu.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi'nde kenti temsil eden takımın kadrosunda yer alan Erdenci, 2015 yılında Tekerlekli Sandalye Genç Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. 2016'da İsrail'de bölgesel turnuva şampiyonluğu, 2017 yılında İtalya'nın Udine kentinde Avrupa Şampiyonluğu, 2018 yılında Dubai Şampiyonluğu, 2018 yılında yine İtalya'da Avrupa Şampiyonluğu yaşayan kadroda yer alan Erdenci, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndan da takım arkadaşlarıyla 4'üncü olarak döndü.

'KENDİMİ EVE KAPATMIŞTIM'

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenimini sürdüren Erdenci, "3 yaşında geçirdiğim talihsiz bir kaza ile ekmek pişirme tandırına düştüm. Vücudumun belirli kısımlarında 3'üncü derece yanıklar meydana geldi. Engelli bir birey olarak hayatıma devam ettim. 15 yaşıma kadar asosyal bir hayat beni yakalamıştı. Çünkü bütün sosyal aktivitelerden uzak kalmıştım ve kendimi eve kapatmıştım" diye konuştu.

Yüzme havuzunda şans eseri hayatını değiştiren takım ile tanıştığını anlatan Erdenci, "Sporcular, çeşitli aktiviteler yaptıklarını, hayata asosyal olarak bakan engelli bireyleri toplayıp, sosyal hayata tekrar kazandıran bir kulüp olduklarını belirtti. Ben en başta onlarla birlikte olmak istemesem de daha sonra yanlarına gittim ve onlarla tanıştım. Böylelikle hayatımda çok farklı şeyler oldu" dedi.

Basketbola başladıktan sonra 2015 yılında Tekerlekli Sandalye Genç Milli Takım aday kadrosuna çağırıldığını anlatan Erdenci, "Üst üste iki defa Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği gibi birçok başarılar elde ettim. Bu sosyal hayatı, hayata pes etmeyerek, küsmeyerek elde ettim" ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi engelli bireylere çağrıda bulunan Erdenci, şunları söyledi:

"Buradan bütün engelli kardeşlerime asosyallikten kurtulup bir an önce herhangi bir spor aktivitesinde sosyal hayatla tekrar barışabilirler. Evden çıkmamak yerine, kendilerini Türkiye'nin gururu haline getirebilecek bir pozisyon elde edebileceklerini buradan bir kere daha kanıtı olarak ifade ediyorum."

'BİZ ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Kentte 17 bin engelli birey bulunduğunu belirten Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol takım kaptanı Bedri Korkmaz, "Sosyal aktivite adı altında engelli bireylerimiz için basketbol takımı kurmuşuz. Bu basketbol takımımızda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na 70'e yakın sporcu yetiştirmişiz. Bunlar arasında 9 tane milli takımımıza sporcu göndermişiz. Bu anlamda çok başarılı olan arkadaşlarımızdan biri de Mevlüt Erdenci, onu küçük yaşta bulduk. Hayata küsen, hayat ile belirli bir şeyi olmayan kardeşimizdi. Çok azimliydi, biz arkadaşımızı yetiştirdikten sonra 2 defa Avrupa Şampiyonluğu, 1 defa dünya ikincisi oldu. Biz onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-12-25 10:57:31



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