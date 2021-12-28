Muş'ta gazetecilerin drone eğitimi tamamlandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve Muş Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen 4 günlük drone eğitimi başarıyla tamamlandı.

Muş Şoförler Odasının toplantı salonunda düzenlenen eğitim, kursiyerlerin Tarihi Murat Köprüsü'nde simülasyon ve drone uçurmasıyla sona erdi. Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, DAKA ile düzenledikleri kursun sorunsuz tamamlandığını söyledi. Eğitimin çok verimli geçtiğini anlatan Özbey, “DAKA ile ortak yürüttüğümüz eğitimden 30 kişi sertifika almaya hak kazandı. Cemiyet olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Tek amacımız meslektaşlarımızın aldıkları sertifikalarla kendilerini katkı sağlamaları. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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