Muş’ta “Kumandan” tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi

Muş’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) tarafından düzenlenen “Kumandan” isimli tiyatro oyunu üniversite öğrencileri için sahnelendi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatroda Birinci Dünya Savaşı sırasında Medinei Münevvere’yi düşmana teslim etmemek için verdiği mücadele ile destanlaşan, Medine savunmasının eşsiz kumandanı Fahrettin Paşa'nın, destansı kahramanlığı anlatıldı. Büyük beğeni toplayan gösterim, salondaki seyirciler tarafından pür dikkatle izlendi.

Programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversite olarak öğrencilere yönelik sosyalkültürel faaliyetlere hızla devam ettiklerini söyledi. Bugün de kumandan adı altında bir tiyatro gösterimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Polat, “Bu tiyatro gösterimize genç tiyatrocu arkadaşlarımız katılıyor. Sarıkamış filminin de çekiminde görev alan arkadaşlar bunlar. Uzunca bir süre Medinei müdafaa eden Fahrettin Paşa’nın aslında yapmış oldukları burada anlatılıyor. İngiliz casusu Lawrence’ın orada çevirmiş olduğu entrikalar anlatılıyor ve gençlerimize bir tarih şuuru, milli şuur verilmeye çalışılıyor. Bugün salon ağzına kadar dolu. Bu da gösteriyor ki genç kardeşlerimiz sosyalkültürel faaliyetlere büyük içtihat duyuyorlar. Biz de özellikle öğrencileri yarıyıl sınavları öncesi bu tür etkinliklerle bazı konularda onların heyecanlarına ortak oluyoruz” dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Hasan Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, rektör yardımcıları, kamu kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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