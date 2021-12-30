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Muş’ta 38 bin 290 ton şeker üretimi yapıldı Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya: “Türkiye’de üretilen şeker, hali hazırda yurtiçi ihtiyacımızı karşılayacak miktardadır”

İHA

Muş’ta 38 bin 290 ton şeker üretimi yapıldı Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya: “Türkiye’de üretilen şeker, hali hazırda yurtiçi ihtiyacımızı karşılayacak miktardadır”

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. tarafından 20212022 pancar alım kampanyası sezonunda üretilen 38 bin 290 ton şeker ülkenin birçok kentine gönderiliyor.
Muş’ta bu sene bin 280 çiftçi tarafından 56 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılan pancardan 264 bin ton mahsul elde edildi. Fabrikada çeşitli işlemden geçirilen pancarlar şekere dönüştürülerek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı noktalara gönderiliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin şeker ihtiyacına cevap veren Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., günde 150 ila 300 ton arasında şeker sevki yapıyor.

“Aralık ayı içerisinde 5 bin ton üzerinde şeker satışı yaptık”
Şeker üretimiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl elde ettikleri pancarlardan 38 bin 290 ton şeker ürettiklerini söyledi. Kampanyanın ilk gününden bu yana şeker satışlarının devam ettiğini hatırlatan Kızılkaya, “Ürettiğimiz şekerin yaklaşık 13 bin 34 tonunu satmış bulunmaktayız. Sadece aralık ayı içerisinde 5 bin ton üzerinde bir şeker satışı yaptık. Hava durumu koşullarına göre günde yaklaşık 150 ila 300 ton arasında şeker sevkiyatı yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu’nun tüm illerine fabrikamızdan şeker gitmektedir. Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman gibi yerlere şekerimiz gidiyor. Şu anda satışa açık şeker miktarımız 25 bin ton bandında. Bu sezon içerisinde de elimizdeki şekeri bitirmeyi hedefliyoruz. Satışımızı hiçbir zaman durdurmadık. Gelen talepleri değerlendirerek ona göre satışlarımız devam etmektedir” dedi.

“Daha önce şeker satışı yapmamış insanların talebini karşılamıyoruz”
Türkiye’de ciddi manada bir şeker sıkıntısı olduğuna inanmadıklarını vurgulayan Kızılkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ülkenin tüm fabrikalarının üretmiş olduğu şeker, hali hazırda yurtiçi ihtiyacımızı karşılayacak miktardadır. Şekerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biz, ilk günden beri satışımızı hiçbir zaman durdurmadık. Daha önce şeker satışı yapmamış insanların bizden şeker talebini karşılamıyoruz. Bununla ilgili imalatçı belgeleri, işletme belgeleri, faaliyet belgelerini istiyoruz.”

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