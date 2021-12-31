Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

İHA

Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kurum amirleriyle birlikte esnafı ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mehmet İlidi, sorun ve talepleri dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kaymakam İlidi, bu kez Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam İlidi, onların talep ve sorunları dinledi.
İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Vekili İlidi, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Muş’ta 38 bin 290 ton şeker üretimi yapıldı Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya: “Türkiye’de üretilen şeker, hali hazırda yurtiçi ihtiyacımızı karşılayacak miktardadır”
YEREL HABERLER Muş’ta 38 bin 290 ton şeker üretimi yapıldı Muş Şeker ...
Malazgirt’te kırağı ile gelen güzellik
YEREL HABERLER Malazgirt’te kırağı ile gelen güzellik
Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 26’ya yükseldi Muşlu annelerden eksi 10 derece soğukta evlat nöbeti
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 26’ya ...
Muş´ta ailelerin dondurucu soğukta evlat nöbeti
YEREL HABERLER Muş´ta ailelerin dondurucu soğukta evlat nöbeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.