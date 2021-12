– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kurum amirleriyle birlikte esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mehmet İlidi, sorun ve talepleri dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kaymakam İlidi, bu kez Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam İlidi, onların talep ve sorunları dinledi.

İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Vekili İlidi, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

