Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 26 Aralık 2021 tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 919 gram toz esrar, 18,05 gram kubar esrar, 215,29 gram esrar olmak üzere toplam 1 kilo 152,34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs ise tutuklandı.

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