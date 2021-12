Muş polisinden yeni yıl mesajı

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yıl video klibinde “Anadolu’nun kapısı olan tarihi kadim şehrimizin semalarında şanlı Türk bayrağımız özgürce dalgalansın, siz değerli hemşehrilerimiz huzur ve güven içerisinde olsun diye biz her an görevimizin başındayız” notu paylaşıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan video klipte, Özel Harekat Polisleri (PÖH) tarafından kar üzerinde Türk bayrağı açılarak dosta güven, düşmana korku mesajı verildi. Trafik, bekçi, asayiş ve çevik kuvvet polisleri tarafından seslendirilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak bizler, 2021 yılının bu son gününde kanunların bizlere verdiği yetki ve emir ile insan haklarına olan saygı ve adaletten ayrılmadan devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılının ülkemiz ve milletimiz için güzelliklerle dolu geçmesini temenni eder, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güvenliğini temin etmek için gece gündüz demeden fedakarca görev yapacağımıza söz veriyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun.”

