Muş Devlet Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları, hastalara nefes olabilmek için yeni yıla görevlerinin başında giriyor.

Muş’ta, korona virüsle mücadelede en ön safta görev alan doktorlar, yeni yılda da yakınları ve sevdiklerinden uzakta kaldı. İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği tüm imkanlar doğrultusunda canla başla hastalara nefes olabilmek için mücadele eden doktorlar, aşısız ya da aşısı eksik olan vatandaşları sağlıklarına kavuşturmak için onlara şifa olmaya çalışıyor. Tulumlar içerisinde saatlerce yoğun bakımda hastaları iyileştirmek için mücadele eden sağlık çalışanları, vatandaşların aşı olmalarını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor.



“Aşı olunmadığı takdirde sonuçları maalesef çok ağır olabiliyor”

Yaklaşık 2 yıldan beri korona virüsle mücadele ettiklerini gazetecilere anlatan Muş Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Baha Sinan Karadayı, yoğun bakım uzmanları ve doktorları olarak ön saflarda yer aldıklarını söyledi. Pandeminin bazı dönemlerde şiddetini artırdığını, bazı dönemlerde ise şiddetini azalttığını vurgulayan Dr. Karadayı, “Ama halen tamamen geçmiş değil ne yazık ki. Yeni varyantlarla da tekrar karşımıza çıkıyor. Şu an hala yoğun bakımlarımızda hastalar var. Hastalarımızın yüzde 95’e yakın bir kısmı aşısız ya da yeterli sayıda aşı olmamış ve şu anda yoğun bakımda yatıyorlar. Aşısız hastalar sıklıkla yoğun bakıma yatıyor. Aşı olanlar ya hastaneye yatmıyorlar ya da yatsalar bile yoğun bakım dışındaki servislerde daha kolay atlatarak hastalığı geçiriyorlar. Pandemi tamamen ortadan kalkana kadar gevşemememiz lazım yoksa sonuçları maalesef çok ağır olabiliyor” dedi.



“Maalesef çok genç yaşta hastalar kaybettik”

Özellikle gençlerin yaş ve sağlıklarına güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Karadayı, “Hiç kimse ‘benim yaşım genç, benim ek hastalığım yok’ gibi düşünmemesi ve bunlara güvenmemesi gerekiyor. Maalesef çok genç yaşta hastalar kaybettik. Kaybetmeye devam da edebiliriz. Vatandaşlarımız yoğun bakımda yatan hastaların hallerini görseler eminim o almadıkları önlemler nedeniyle çok pişmanlık yaşayacaklardır” ifadelerini kullandı.



“Bu yükü hep beraber kaldırmak için tüm çabamızla buradayız”

Yeni yıla yoğun bakımda hastalara şifa olabilmek için girdiklerini kaydeden Dr. Karadayı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Pandemi, sağlık çalışanları için ciddi bir iş yükü artışına neden oldu. Herkes ailesiyle, sevdikleriyle zaman geçirmek ister, yeni yıla onlarla girmek ister ama pandemi gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bu ciddi bir sağlık problemi. Sağlık sistemiyle ilgili, doktorlarla ilgili ve diğer sağlık çalışanları için ciddi bir emek gerektiren bir yük. Bu yükü hep beraber kaldırmak için tüm çabamızla buradayız. Tabi ki zorlukları var. Zorluklar bazen çok yüksek seviyelere de çıkabiliyor ama her zaman 7 gün 24 saat görevimizin başında canla başla mücadele ediyoruz. Biz bu şartlarda çalışırken vatandaşlarımızdan da her zaman isteğimiz; maske, mesafe ve aşılamaya dikkat etmeleri. Öncelikle kendi sağlıklarını düşünmek üzere tüm toplum sağlığını göz önünde bulundurarak sorumluluk sahibi olmaları beklentimiz. Umarım 2022 yılında artık bu pandemi ortadan kalkar normal hayata döneriz. Hepimizin artık buna çok ihtiyacı var.”



“Hastalar ‘keşke aşımı olsaydım, keşke o kalabalığa girmeseydim’ diyorlar”

Korona virüs yoğun bakımında hemşire olarak çalışan Muhittin Esen ise maalesef yeni yıla tekrar Covid vakalarıyla gireceklerini ifade etti. Sevdikleri ve çocuklarından uzak olacaklarını anlatan Esen, “Temennimiz oydu ki yeni yıla vakasız girelim, hasta olmasın. Maalesef aşılarını yapmayan, temasına dikkat etmeyen, hijyene dikkat etmeyen vatandaşlarımızdan dolayı hasta sayılarımız gün geçtikçe artmaktadır. O duygusal anı da içeride hastalarımızla yaşıyoruz. Hep ‘keşke’ hep ‘keşkeleri’ söylüyorlar. ‘Keşke aşımı olsaydım, keşke o kalabalığa girmeseydim’ diyorlar. Maalesef sonuç yine buraya geliyor. Dikkat etsek, aşılarımızı olsak, temaslara, hijyene dikkat etsek inşallah bir sonraki yeni yıla hastasız girmiş oluruz” diye konuştu.

