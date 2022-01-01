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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta polis ekipleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi

İHA

Muş'ta polis ekipleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi

Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen kentin huzur, güven ve asayişini sağlamak amacıyla yeni yıla elleri tetikte girdi.

Kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, yeni yılı görev başında karşıladı. 560 personelin katılımıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yılda suçlulara ve terör örgütlerine geçit vermemeyi hedefliyor. Suçluların korkulu rüyası haline gelen polis, uyuşturucu arama köpeği Thor'un da desteğiyle uygulamalarda uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Kent genelindeki kar ve soğuk havaya rağmen uygulama yapan KOM, Narkotik, TEM, Asayiş, PÖH, Trafik ve Çocuk Şubesi ekipleri 653 araçta arama gerçekleştirdi. 2 bin 753 kişinin sorgulamasının yapıldığı uygulamalarda; 0.86 gram sentetik uyuşturucu, 5.35 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 20 bin makaron ele geçirildi. Bir kişiye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadan, 17 kişiye ise çeşitli suçlardan dolayı işlem yapıldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolayısıyla Hasköy ilçesi Gökyazı Jandarma Karakolu, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

“Hava çok soğuk eksi 10 civarında”
Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, bugün jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi. Herkesin evinde ve çeşitli yerlerde yeni yıla girerken aileleriyle birlikte huzur içerisinde olması için jandarma ve polisin görevde olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Muş'un da şartlarını biliyoruz. Hava çok soğuk eksi 10 civarında. Gece hava sıcaklığı daha da düşecek. Dondurucu soğuk havaya aldırış etmeden görev şuuru içerisinde kamu düzenin tesisi, vatandaşımızın huzuru ve güvenli yılbaşı gecesi geçirmesi için tüm jandarma ve polis teşkilatımız ayakta ve görevde” dedi.

“Huzur kenti Muş yine huzurlu bir gece geçiriyor”
Sultan Alparslan diyarı Muş’tan tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladığını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Muş'umuzda hiçbir sıkıntı yok. Huzur kenti Muş yine huzurlu bir gece geçiriyor. Şu anda üs bölgelerinde, Şenyayla bölgesinde 1,5 metre ve farklı noktalarda 4 metre kar var. Gecenin ayazında görev yapan kahraman jandarmamız var. Yine üs bölgelerinde güvenlik güçlerimiz görevdeler. Arazide de 24 saat esasına göre her türlü iklim koşullarına dayanıklı bir şekilde görevde olan kolluk kuvvetleri var. Allah onların ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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