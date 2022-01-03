Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor Buz pistine dönen yollar çocukların eğlencesi oldu

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.

Merkeze 57 kilometre mesafedeki Bostankent köyünde yaşayan çocuklar, buz pistine dönen köy meydanındaki yolda kızak keyfi yapıyor. Okul çıkışında bir araya gelen çocuklar, bir yandan kartopu oynarken bir yandan da kaymanın tadını yaşıyor. Kendi el becerileriyle kızak yapan köy çocukları, karla kaplı yolda toplanarak düşe kalka kızak keyfini çıkarıyor.



“Kaydığımızda çok mutlu oluyoruz”

Günün tadını kayarak geçirdiklerini ifade eden çocuklardan Mehmet Şener, “Boş zamanlarımızı hep kayarak geçiriyoruz. Kartopu oynuyoruz. Çok mutluyuz. Bu sevinci herkesle yaşamak isteriz. Arkadaşlarımla birlikte kayıyorum. Kızaklarımızı demir ve ağaçtan kendimiz yapıyoruz. Öyle güzeller ki kaydığımızda çok mutlu oluyoruz” dedi.



“Karın keyfini çıkartıyoruz”

Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu anlatan çocuklardan Fatih Yılmaz ise, “Karın keyfini çıkartıyoruz. Sosyal aktivitemiz olmadığı için karla çok mutluyuz” diye konuştu.

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