Küçük Rabia protez el istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Rabia protez el istiyor

DHA

Küçük Rabia protez el istiyor


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta yaşayan MelihaMehmet Şancı çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Rabia Şancı'nın (11) doğuştan el ve ayak parmakları yok. Zorluklara rağmen hayata sarılıp, avukat olma hayali kuran Rabia, hayallerine kavuşmak için protez el istiyor. Rabia Şancı, "Ellerim sorunlu ama inşallah bu engeli aşarım" dedi.
Kale Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan el ile ayak parmakları olmayan Rabia Şancı, birçok işini yardım almadan kendisi yapabiliyor. 2 kolu ile kalem tutup yazı yazan Rabia, aynı zamanda okuma azmiyle ailesini de gururlandırıyor. Cumhuriyet Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Rabia, genellikle evde vakit geçiriyor fakat asla boş durmuyor. Sürekli yazı yazan, resim çizen ve kitap okuyan Rabia'nın en büyük hayali ise üniversiteyi bitirip, avukat olmak.
Yaşamının kolaylaşması için protez ele ihtiyaç duyan Rabia Şancı, "Okulda arkadaşlarım ile iyi bir şekilde vakit geçiriyorum. Derslerime çok çalışıyorum. Hayalim avukat olmak. İnşallah okuyup, avukatlık mesleğini elime alırım. Ellerim sorunlu ama inşallah bu engeli aşarım. Kendim için daha iyi protez el istiyorum" diye konuştu.
'HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'
Kızı Rabia'nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve kendilerini gururlandırdığını söyleyen Mehmet Şancı da "Aile olarak her zaman Rabia'nın arkasındayız. Rabia, başarılı bir öğrenci. Bütün öğretmenler, mahalle sakinleri, arkadaşları, Rabia'dan çok memnunlar. Rabia'nın geleceği için iyi umutlar bekliyoruz ve inşallah iyi bir yere varacaktır. Rabia eğitim-öğretimine çok düşkün olduğu için sürekli ders çalışıyor. Rabia umarım çok sevdiği avukatlık mesleğini yapar" dedi.
'MESLEĞİNE KAVUŞMASI İÇİN ELLERİ OLMALI'
Rabia için protez çağrısında bulunan Kale Mahallesi'nin muhtarı Murat Aydın ise "Rabia kızımız, özel bir kız. Mahalle halkı olarak çok istediği iyi bir protez ele kavuşması için dua ediyoruz. Hayali olan avukatlık mesleğine kavuşması için Rabia'nın elleri olmalı. İnşallah devletimiz ya da hayırsever vatandaşların yardımı ile ihtiyaç duyulan protez el Rabia'ya verilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-01-03 09:28:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor Buz pistine dönen yollar çocukların eğlencesi oldu
YEREL HABERLER Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor Buz ...
Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve ...
Muş'ta polis ekipleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi
YEREL HABERLER Muş'ta polis ekipleri yeni yıla dondurucu soğukta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.