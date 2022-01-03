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“Ellerim okumama engel olmayacak” diyen küçük Rabia uzanacak yardım elini bekliyor “Hayalim ellerime kavuşmak, protez bile olsa istiyorum. Ben o ellerle inşallah devletime iyi bir birey olacağım”

İHA

“Ellerim okumama engel olmayacak” diyen küçük Rabia uzanacak yardım elini bekliyor “Hayalim ellerime kavuşmak, protez bile olsa istiyorum. Ben o ellerle inşallah devletime iyi bir birey olacağım”

Muş’ta doğuştan elleri olmayan 11 yaşındaki Rabia Şanci, hayalinin protez ele kavuşmak olduğunu söyledi. “Ben o ellerle inşallah devletime iyi bir birey olacağım, iyi işler yapacağım” diyen küçük Rabia, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
Kale Mahallesi’nde yaşayan Meliha ve Mehmet Şanci çiftinin doğuştan elleri olmayan en küçük çocuğu 5. sınıf öğrencisi Rabia Şancı (11), kendisine yapılacak protez yardımıyla hayata tutunmak istiyor. Ailenin 6. çocuğu minik Rabia, arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayıp, kalem tutmak ve el ele tutuşmanın özlemini yaşıyor.

“Ellerim okumama engel olmayacak”
Merkez Cumhuriyet Ortaokulu’nda 5. sınıfa gittiğini Rabia Şanci, yazı yazabildiğini ve ellerinin okumasına engel olmayacağını söyledi. Derslerinde çok başarılı olduğunu vurgulayan Şanci, “Arkadaşlarım gibi dışarıda kartopu oynamak istiyorum. Onlar gibi kalem tutmak, kitap okumak, resim çizmek istiyorum. İhtiyaçlarımı protez elle karşılamak istiyorum. Hayalim ellerime kavuşmak, protez bile olsa istiyorum. Ben o ellerle inşallah devletime iyi bir birey olacağım, iyi işler yapacağım. Zaten okuyup avukat olmak istiyorum. İnşallah avukat olurum” dedi.

“Rabia, arkadaşlarıyla beraber dışarıda kartopu oynamak istiyor”
Rabia’nın çok çalışkan bir öğrenci olduğunu belirten babası Mehmet Şanci ise şöyle konuştu:
“Rabia’nın en büyük hayallerinden biri de protez ele kavuşmak. Bunu sürekli gündeme getiriyor. Gücüm yetmediği için şu ana kadar talep edemedim. İnşallah ileride durumum iyi olursa ona güzel bir protez el taktıracağım. Şu an imkanım el vermediği için devletimiz ve hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum. Rabia, arkadaşlarıyla beraber dışarıda kartopu oynamak istiyor. Maalesef oynamıyor, oynayamıyor. Elleri doğuştan yok.”

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