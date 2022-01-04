Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Alparslan1 Barajı kısmen dondu.

Kentte etkili olmaya devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muş, Bulanık ve Varto üçgeninde yer alan Alparslan1 Barajı’nın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Her yıl vatandaşların balık avladığı yaklaşık 3 kilometrelik bölüm tamamen buz tuttu.



“Gölün yaklaşık 3 kilometrelik kısmı tamamen donmuş durumda”

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü ifade eden Erentepe beldesi sakinlerinden Zeki Kanat, özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü söyledi. Bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini kaydeden Zeki Kanat, “Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düşüyor. Alparslan1 Barajı donmuş durumda. Gölün yaklaşık 3 kilometrelik kısmı tamamen buzla kaplı. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kış mevsimi çetin geçtiği için bizim için çok zor” dedi.

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