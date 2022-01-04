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Bulanık'ta öğrencilere giyim yardımı Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi: "Çocukların elde ettikleri kazançları babaları alıp kahve köşelerinde harcıyor”

İHA

Bulanık'ta öğrencilere giyim yardımı Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi: "Çocukların elde ettikleri kazançları babaları alıp kahve köşelerinde harcıyor”

– Muş’un Bulanık Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezi ve köylerde bulunan öğrencilere giyim yardımı yapıldı.
Bulanık Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı, bot, mont ve kitap yardımı yapıldı. Kotanlı köyüne bağlı Kom Mezrası İlkokulundaki yardım dağıtımına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi, öğrencileri kendi elleriyle giydirdi. Öğrencilerin zor şartlar altında eğitimlerini sürdürdüklerini belirten İlidi, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yaptıklarını, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine de kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını belirtti.
Yardım dağıtımında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan İlidi, hayatta eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydetti. Öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra ailelerine de yardımcı olabileceklerini vurgulayan İlidi, "Mağdur olan, eğitim öğretime devam eden öğrencilere devletimiz yardım ediyor. Bizim sizlerden beklentilerimiz, çok çalışmanızdır. Biz sizin her türlü ihtiyacınızı karşılarız" dedi.
Bazı çocukların da çöpten kömür toplayarak gelir elde ettiğini ifade eden İlidi, "Çocukların elde ettikleri bu kazançları babaları alıp kahve köşelerinde harcıyor. Artık bunların önüne geçmek lazımdır. Hayat öyle basit bir şey değil. Çok çalışın, başka şehirlerde eğitime devam edin. Burada kalırsanız sizin için bir şey değişmez. Ailenizde okumamış insanlar olabilir. Sizin daha çok çalışmanız lazım. Biz sizden sadece öğrencilik bekliyoruz. Öğretmenlerinizin dediklerini dinleyeceksiniz. Kimse boşuna konuşmuyor. Bu hayatta çalışmak da okumak da bitmez. Devletin bu yardımları neden yaptığını iyi düşünün. İhtiyacı olan öğrencilerin diğer öğrencilerden bir farkı olmasın, eğitimlerinizi ona göre eksiksiz bir şekilde yerine getirmeniz için bu yardımlar yapılıyor. Bu yardımları size veren devlet, sizin iyi bir eğitim almanızı ister, iyi bir nesil yetiştirmek ister. Eğer sizler bu istikamette çalışmasanız, aldıklarınız boşa gider. Bütün hayatınızı heba edersiniz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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