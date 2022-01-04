Muş´ta şelale ve dere buz tuttu

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Kale Mahallesi'ndeki dere ile şelale dondu. Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Muş´ta etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle nehir, dere, gölet ve şelaleler buz tuttu. Kale Mahallesi kırsalından geçen dere ile şelale de dondu. Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ise bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti. Dere ve şelaledeki buz sarkıtları, dondurucu soğuk etkisini yitirinceye kadar görünümünü koruyor.
Buz sarkıtlı şelalenin önünde fotoğraf çektiren Kale Mahallesi'nin muhtarı Murat Aydın, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 15- 20 dereceyi bulmasıyla beraber dere ve şelalelerimizin buz tuttuğunu görüyoruz. Bunu bizler bir fırsata çevirerek, gelip burada fotoğraf çekiniyoruz. Burada adeta kartpostallık görüntüler oluşmuş durumda. Buranın gezilip, görülebilecek yerler arasında olduğunu düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-01-04 10:50:31
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