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Muş'ta nöbetteki aileler bu yıl evlatlarına kavuşmayı umuyor

DHA

Muş'ta nöbetteki aileler bu yıl evlatlarına kavuşmayı umuyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, HDP İl Başkanlığı binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, yeni yıldan umutlu. 38 haftadır kararlılıkla eylemlerini sürdüren 26 aile, bu yıl çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte 38'inci haftayı geride bırakan aileler, kararlılıkla çocuklarının teslim olacağı günü bekliyor. 26 aile, umutlu oldukları 2022 yılında çocuklarına kavuşmayı bekliyor. 
2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Ersin için eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan, "38 haftadır HDP binası önünde çocuklarımızı bekliyoruz. İnşallah yeni yılımız bize uğurlu olsun, gelip teslim olurlar. Yeni yıldan beklentimiz, inşallah çocuklarımız gelir teslim olur. Biz sadece bunu istiyoruz. Yeter anneler ağladı. Siz gelene kadar biz buradayız. Soğuk demeden, kış demeden, kar demeden burada bekleyeceğiz. Bir tane evlat dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz. Ersin yavrum, dön, gel. Dönün gelin, teslim olun, korkmayın. Onlar sizi kullanıyorlar yavrum, dönüp gelin devletimize sığının" diye konuştu.
Oğlu Osman´ın dönüp geleceği günü bekleyen anne Naciye Sönmez Yıldız ise, "Osman, oğlum gece-gündüz sen benim aklımdasın. Hiçbir zamanda seni unutmuyorum. Yeni yılda inşallah biz kavuşuruz. Benim sesimi nereden duyuyorsan, geri dön gel" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-01-05 13:07:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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