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Muş'ta, koyunların zorlu kar yolculuğu

DHA

Muş'ta, koyunların zorlu kar yolculuğu


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsü yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikte depoların bulunduğu Yukarıyongalı köyüne götürüldü. Sürü sahibi Hüseyin Omur, çoban ve köpeklerin eşlik ettiği bu zorlu yolculukta tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, güzel görüntülere sahne oldu. 
Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan koyun sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi. Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi. Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı. Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı. Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi. Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden koyun sürüsü, burada beslenme ihtiyacını giderdi.
KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK
Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, "Hayvanlarımızı şu ana kadar köyün aşağısındaki mezrada besliyorduk. Kar yağdı, mezradaki samanlarımız bitti. Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi. 
Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen koyun sürüsünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda koyun sürüsüne eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-01-07 12:25:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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