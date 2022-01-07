Muş'ta, küçükbaş hayvan sürüsünün zorlu kar yolculuğu (2)- Yeniden

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ merkez Omurlar mezrasında bakılan küçükbaş hayvan sürüsü, yem bitince sahibi Eyüp Omur ile çobanlar tarafından karla kaplı arazide saatler süren yolculuğun ardından 6 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyüne götürüldü. Köpeklerin de eşlik ettiği yolculukta tek sıra halinde ilerleyen sürü, güzel görüntüler oluşturdu.

Yukarıyongalı köyünde yaz aylarında kırsalda otlatılan küçükbaş hayvan sürüsü, kar yağışıyla birlikte köye bağlı Omurlar mezrasına getirildi. Burada hayvanlar, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi. Mezrada yem bitince sürünün Yukarıyongalı köyüne götürülmesine karar verildi. Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde 6 kilometre mesafedeki köye gitmek için yola çıktı. Omur ve çobanlar, yer yer 1 metreyi bulan karda, tek sıra halinde yürüyen hayvanları, dik yamaçlar ve zorlu arazilerden geçirerek 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirdi. Köydeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden hayvanlar, karınlarını doyurdu.

KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK

Yem bitince sürüyü köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, "Hayvanlarımızı şu ana kadar köyün aşağısındaki mezrada besliyorduk. Kar yağdı, mezradaki samanlarımız bitti. Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Sürüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, sürüyle birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.

Zorlu yolculukta çobanlara eşlik eden fotoğraf sanatsı Kenan Demir, birbirinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-07 13:40:41



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