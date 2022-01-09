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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta kayak sezonu başladı

İHA

Muş’ta kayak sezonu başladı

Muş’ta 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından sezon açılarak kayak severler ağırlanmaya başlandı.
Kent merkezine 8 kilometre mesafedeki Güzeltepe Dağı'nın eteklerindeki bin 300 metre uzunluğundaki pistlere gelen kayak severler, hafta sonunun tadını kayarak çıkarıyor. Uzun bir sürenin ardından özellikle çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, kaliteli kristal kar üzerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Aileleriyle birlikte piste gelen çocuklar da kızaklarla kayarak eğleniyor.

“Ülkemiz kayak sporu açısından çok zengin”
Ankara’dan Muş’a kaymak için geldiklerini belirten Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, hafta sonu direk uçuşların da imkanıyla Muş’a arkadaşlarıyla birlikte kayak sporu için geldiklerini söyledi. Türkiye’nin kayak sporu açısından çok zengin olduğunu ifade eden Uslu, “Arkadaşlarımızla birkaç kişi Ankara’dan geldik. Nerede kayak yapalım, hangi kayak pistlerini deneyelim diye aramızda konuşurken Muş’ta da güzel bir kayak tesisi olduğunu öğrendik ve buraya geldik. Burada çok güzel bir tesisin olduğunu gördük. Bu sadece Muş açısından önem arz etmiyor, bizler gibi Muş’ta yaşamayan yerli ve yabancı turistler açısından da önem arz ediyor. Ben, acaba kendim mi sadece şehir dışından geliyorum diye düşündüğümde kayarken burada birkaç kişiyle tanışmış oldum. Aslında Muş’a dışarıdan, kayak açısından teveccühün olduğunu görmüş oldum. Hemen yakınlarda Muş Alparslan Üniversitesi var. Buradaki öğrenciler açısından da güzel bir cazibe merkezi. Muş’a okumaya gelmeyi düşünenlerin ‘Muş’ta neler yapılabilir?’ diye hiç düşünmesine gerek yok. Kayak sporunu bilmiyorlarsa bile buradaki imkanlarla öğrenebilirler. O yüzden bizlerde herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

Tesis işletmecisi Seyfetullah Olcay ise yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra kayak sezonunu yeniden başlattıklarını ifade etti. Kayak merkezinin turizme büyük bir katkı sağladığını vurgulayan Olcay, "Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, pist alanında ise 30 santimetredir. Merkeze ulaşım konusunda sıkıntımız yok. Haftanın 7 günü kayak severleri bekliyoruz. Sezonu yeni açmamıza rağmen vatandaşlar gelmeye başladı. Günlük 10 bin kişilik kapasiteli kayak merkezimiz Türkiye’nin en ucuz ve en iddialı kayak merkezlerinden biridir. Gerek çevre illerden gerekse Türkiye’nin birçok yerinden Muş’a gelerek haftanın iki gününü kayarak geçiriyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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