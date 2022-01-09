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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Muş’ta

İHA

"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Muş’ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gezgin Kültür Festivali’ kapsamında Türkiye turunu sürdüren ’Çanakkale Mobil Müze Tırı’ Muş’ta ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Muş’ta ziyaretçileriyle buluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü karşısında konuşlandırılan tır içerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, üniformalar, mühimmatlar, fotoğraflar, videolar, bilgi ve belgeler sergileniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Mobil Müzesine tüm vatandaşları beklediklerini ifade eden Organizasyon Teknik Sorumlusu Ali Aydın, 8910 Ocak 2022 tarihleri arasında hizmet verdiklerini söyledi. Vatandaşları tır içerisindeki savaştan kalma eserleri görmeye davet eden Aydın, “Müzemizde 7 vitrin bulunuyor. Bunların içerisinde propaganda nesneleri, yine savaştan kalan bazı eserler, düşman askerlerinin o zaman giydikleri üniformalar, yine bizim askerlerimizin üzerindeki üniformalar yer alıyor. Şu anda çoğunluk olarak öğrencilerimiz bizi ziyaret ediyor. Yoğunluk iyi. Sıfırın altında 78 derece hava sıcaklığına rağmen ziyaretçilerimizden müzeye ilgi var” dedi.

“Amacımız Çanakkale Savaşı’nın ruhunu aşılamak”
Amaçlarının gençlere Çanakkale Savaşı ruhunu aşılamak olduğunu ifade eden Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Burada amacımız gençlere yaşanılan Çanakkale Savaşı’nın ruhunu aşılamak. Tabi bir mobil müze içerisinde bunu aşılamak çok kolay değil. Öncelikle Çanakkale’ye gitmek daha doğru olacaktır ama bizim amacımız zaten Çanakkale’ye gidemeyenlerin ayağına Çanakkale’yi götürmek. O yüzden böyle bir mobil müze projemiz var.”
Çocuklarıyla birlikte mobil müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Servet Fırat ise bugün Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezmeye geldiklerini ifade etti. Çocuklara milli tarih bilincini aşılamak ve yaşanılan tarihi anlatmak için müzenin çok faydalı olduğunu düşündüğünü kaydeden Fırat, “Herkesin müzeyi ziyaret etmesini ve Çanakkale Savaşı’nın milletimiz ve ülkemiz için önemini bilmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

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