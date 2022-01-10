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TÜMBULSEVDER, Bulanık'ta üşüyen yürekleri ısıttı

İHA

TÜMBULSEVDER, Bulanık'ta üşüyen yürekleri ısıttı

Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER), kentin zorlu coğrafyası ve çetin geçen kış şartlarına rağmen en ücra köylere giderek engeli aracı dağıtarak, üşüyen ayaklara bot giydirdi.
Türkiye'nin en çok kar yağışının görüldüğü illerinden biri olan Muş’ta, yeni tip koronavirüs süreci ve zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan ve yönetim kurulu üyeleri, Bulanık ilçesindeki mahalleri ve köyleri tek tek dolaşarak engelli sandalyeleri dağıtıp, üşüyen ayaklara bot giydirdi. TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan tarafından Bulanık ilçesine getirilen tekerlekli sandalyeler ve kışlık botlar, karlı yollar aşılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dondurucu soğukta kentin zorlu coğrafyasında köylere giden Turan ve yönetim kurulu üyeleri, yardımları ulaştırdıkları engellilerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin sevincine ortak oldu.

“Zorluklara rağmen insanlara ulaşmaya çalışıyoruz”
TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, sosyal sorumluluk gereği engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle 300 adet tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, bugünde yine engelli aracı ve ihtiyacı olan çocuklara bot giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Turan, “Dernek olarak sosyal projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. TÜMBULSEVDER olarak sosyal ve kültürel dernekçilikte öncü dernek olmaya devam ediyoruz. Bulanık’ta, Muş’ta ve Türkiye’nin birçok bölgesinde bizlere bildirilen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle ve insanlarımızla anında irtibat kurarak ihtiyaçlarını gidermeyi kendimize bir ödev olarak görüyoruz. Zorlu kış şartlarına rağmen faaliyetlerimiz devam ediyor. Engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. Yine çocuklarımızın ayakları üşümesin diye bin çocuğumuzun ayağına bot giydirdik. Dernek olarak Türkiye’nin her tarafında hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, sevinçlerine de ortak oluyoruz. Burada kış çetin geçiyor. Soğuk ve kar yoğun olsa bile ailelere ve vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderip onlara bir nebze de olsa yardım etmektir. Vatandaşlarımız mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Çocukların yüzünü güldürmek tüm zorlukları unutturuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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