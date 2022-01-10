Kaymakam Demirer gazeteciler ile bir araya geldi

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe genelinde görev yapan yerel gazeteciler ve ulusal ajans temsilcileriyle “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü “münasebetiyle yemekte bir araya geldi.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle düzenlenen yemek programında gazetecilerle bir araya gelen Kaymakam Demirer, gazetecilerle hasbihal etti. Kaymakam Demirer, “10 Ocak aynı zamanda İdareciler Günü bu vesile ile sizlerin de gününüz kutlu olsun, ilçemizin tanıtımında göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Malazgirtli gazeteciler de gazeteciler gününde kendilerini hatırlayan ve yalnız bırakmayan Kaymakam Demirer’e şükranlarını iletti. Gazeteciler, 10 Ocak tarihinin ayrıca ‘İdareciler Günü' olduğunu anımsatarak Demirer’i kutladılar. Demirer, ilçede görev yapan gazetecilere hediye vermesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona eren etkinliğe Haber 1071 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Atilla Demir, Alparslan Diyarı Gazetesi Yazı işleri Müdürü ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Sami Demir, Anadolu Ajansı, TRT Haber, TRT Kürdi, Alparslan Diyarı Gazetesi Muhabiri Veysel Eşin ve Demirören Haber Ajansı muhabiri Asena Tutar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.