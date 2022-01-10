Muş´ta eğitime kar engeli

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-01-10 20:32:46



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