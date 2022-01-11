Köpeklerin yaraladığı sokak kedisine, öğrenciler sahip çıktı



Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan kediye, ortaokul öğrencileri sahip çıktı. Veterinerde tedavi ettirip, eğitim gördükleri dershanede yuva yapan öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi'ne hazırlandıkları için kediye 'LGS' ismini verdi.

Bahçelievler İstasyon Mahallesi'ndeki dershaneye giden öğrenciler, sokakta köpeklerin saldırdığı yaralı kediyi buldu. Öğrencilerden Canan Kaya, kediyi kucaklayarak dershane binasına götürdü. Öğrencilerin sahip çıktığı kediyi dershane müdürü Yusuf Çağlayan, veterinere götürerek tedavi ettirdi. Yaraları sarılan kedi için dershanede yuva oluşturuldu. Küçük odaya konulan kediye öğrenciler, yiyecek verdi. Odasında mama yiyip, su içen kedi de öğrencilerin sevgisine, yanlarında dolaşarak karşılık verdi.

Dershane müdürü Yusuf Çağlayan, "Dershanemizde eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri güzel kedimizi dışarıda üşürken bulmuşlar, bana getirdiler. Biz de kedimize sahip çıktık, okulumuzda ona bir oda hazırladık; mamasını, suyunu veriyoruz. Odada yatağı, kumu, topu, taşıma çantası var. Kedimiz artık kursumuzun bir öğrencisi gibi derslere girip çıkıyor, teneffüslerde bizimle beraber oluyor. 8'inci sınıfımız öğrencilerimizden dolayı onların motivasyonunu artırmak için ismini 'LGS' koyduk. Kedi odasında mamasını yiyip, suyunu içip, karnını doyurduktan sonra sınıfa girerek arka sırada kendisi için bırakılan minderin üzerinde oturarak sesini çıkarmadan sınıfta ders dinliyor, çocukları seyrediyor, çocuklar teneffüste kediyi okşayıp seviyorlar. Kedi çocuklara, çocuklar da kediye alışmışlar" diye konuştu.

Kediyi sokakta bulan Canan Kaya da "Canı sokakta bulduk, çok kötü durumdaydı. Kedinin durumuna çok üzüldüm. Dershanede müdürümüz Yusuf Çağlayan ile görüştüm, 'İsmini de LGS koyalım' dedik. Kediyi bulduğumda her tarafı yara içindeydi, önce kediyi yıkadık, veterinere götürdük. Daha sonra tırnakları kesilerek bakımı yapıldı. Şimdi kendisinin kimliği bile var. Kendisine çok güzel bakılıyor, çok iki durumda, o da okulumuzun bir öğrencisi gibi oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN

2022-01-11 09:51:16



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